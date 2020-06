Week-end découverte gratuit et accompagnement personnalisé en Haute-Vienne

Si la qualité de vie de la Haute-Vienne est reconnue par ses habitants, le département souffre d’un déficit d’image lié à une méconnaissance du

territoire.

Week-end découverte gratuit et accompagnement personnalisé en Haute-Vienne ! La CCI, le Département et leurs partenaires mettent les petits plats dans les grands pour les candidats au changement de vie.

C’est pourquoi la Chambre de Commerce et d’Industrie de Limoges et de la Haute-Vienne et le Département de la Haute-Vienne, accompagnés par des entreprises privées ont décidé d’offrir, au travers d’un jeu-concours, la possibilité de découvrir gratuitement le territoire à 15 familles désireuses de changer de vie.

Pour s’inscrire au jeu concours et tenter de gagner sa place, rendez-vous du 15 juin au 10 juillet prochain sur le site :

www.venez-vivre-en-haute-vienne.fr

Idéalement située entre Bordeaux, Paris et Toulouse, entre le Massif Central et l’Océan, la Haute-Vienne, réputée pour sa gastronomie et sa convivialité, propose une scène culturelle dynamique, des paysages de lacs, de forêts et de campagne qui font le plaisir des amoureux des

sports et des loisirs de pleine nature. « Ici les gens sont souriants et disent bonjour » témoigne François, un dirigeant d’entreprise qui vante également un réseau de proximité, permettant une intégration rapide et épanouissante.

Avec ses 17 000 étudiants, ses grands noms de l’industrie française ou étrangère comme Legrand et Renault Trucks, Valéo, sa filière “cuir, luxe, textile et métiers d’art” (ganteries de St Junien, Weston, Hermès, émail et porcelaine de Limoges…) et ses 20 000 PME/PMI, le département est porteur d’un réel dynamisme économique et demeure un vivier d’emplois important dans plusieurs filières d’excellence (la céramique industrielle, les entreprises de haute technologie – biotechs, domotique, lasers et photonique – ainsi que la sylviculture et l’agriculture)

La Haute-Vienne : un département méconnu qui correspond à l’idéal de qualité de vie des Français

Selon une enquête 2019 du Cevipof (Sciences Po) réalisée avec l’Association des maires de France (AMF), 81% des Français plébiscitent les villes moyennes comme « lieu de vie idéal ». Cette tendance s’est renforcée suite au confinement. Ces villes moyennes sont désormais sur le devant de la scène et s’imposent comme alternatives sérieuses aux grandes métropoles comme Lyon ou Paris.

Limoges, capitale de la Haute-Vienne et deuxième plus grande ville de Nouvelle-Aquitaine après Bordeaux est une métropole à taille humaine (aire urbaine de 260 000 habitants) où il est facile de se déplacer (fini les bouchons), de se loger (sans s’endetter pour 30 ans) d’avoir des activités culturelles variées (festivals, opéra, théâtres…), de rejoindre Paris en train (3H15 actuellement et 2H45 en 2021) ou en avion, de vivre en toute sécurité et de donner une solide éducation à ses enfants, de la crèche à l’Université.