Les nouvelles formes d’installation en zones rurales

Invitation à la 2e rencontre de l’Agora des colibris à Sainte-Croix dans la Drôme, les vendredi 3 et samedi 4 juillet 2020

Trois grands thèmes seront abordés :

> S’installer à la campagne avec de la terre et un toit : on s’y prend comment ? Réflexions et propositions pour faciliter l’accès à la terre et à l’habitat en zones rurales.

> Quels sont les différents outils de « financements citoyens » pour des projets d’installation écologique et solidaire ? Comment construire des projets d’installation plus autonomes ?

> Coopérer dans nos projets, est-ce obligatoire ? Si facile que ça ? Est-ce une question d’outils ?

Les nouvelles formes d’installation en zones rurales : ces citoyens qui expérimentent une nouvelle société.

L’Agora 2020

Des milliers de personnes quittent les villes pour retrouver une qualité de vie.

Au-delà du confort recherché, beaucoup aspirent à mener à la campagne une vie plus écologique et solidaire.

Et si l’avenir de nos territoires ruraux se dessinait au travers de nouvelles formes plus coopératives d’habitats, d’installations agricoles et ESS ?

Mais comment s’y installer en changeant de cadre de vie, de métier, de culture ?

C’est à ces questions que l’Agora des colibris répond durant un an, au travers de 4 grandes rencontres et des webinaires ponctuels.

L’objectif : inspirer et dialoguer avec les néos-ruraux de demain mais aussi avec ces milliers d’habitants des campagnes qui se sont déjà engagés dans de nouvelles formes de vie et de travail plus écologiques et solidaires.

Vous êtes invité à 2 jours de conférences et d’ateliers participatifs pour apprendre et produire des connaissances autour de l’installation en zone rurale les 3 et 4 juillet 2020 à Sainte-Croix.



Programme complet : 2e rencontre Agora

Pendant ce week-end, vous apprendrez autant que vous partagerez. Vous êtes acteurs et participant à la fois !



➤ Le nombre de places est limitée à 100 personnes ;

➤ Vous trouverez des formules repas avec ou sans hébergement (en chambres potentiellement mixtes de 2 ou 3 personnes) ou en tente si vous le souhaitez.



✅ Inscription : www.jedonneenligne.org/colibris/AGORAJUILLET2020C/