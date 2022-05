Durand l’Interview avec Humidistop

L’invité de Guillaume Durand

Guillaume Durand reçoit William Coignard président d’ Humidistop, depuis 10 ans cette entreprise est spécialisée dans le contrôle de l’humidité avec des appareils électromagnétiques. Entreprise militante du Made in France, Humidistop développe à destination des particuliers comme aux professionnels, des solutions innovantes pour traiter les phénomènes d’humidité (remontées capillaires, humidité dans les murs…). “Les remontées capillaires, c’est l’humidité présente dans les sols qui va remonter dans les murs, dans les murs des bâtiments anciens construits avant 1960, avec l’ancienne norme de construction.” Les produits Humidistop sont destinés aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels. De nombreux bâtiments publics, des églises, ou encore des mairies sont équipés des produits Humidistop.

La société développe notamment le boîtier IPE STOP ONE : un inverseur de polarité électromagnétique qui se fixe directement sur une zone humide détectée, ainsi qu’un second boîtier cylindrique du nom d’IPG GEOSTOP.

Humidistop une entreprise innovante :

En plus de la lutte contre l’humidité, l’entreprise Humidistop lance un nouveau produit, qui s’attaque aux ondes électromagnétiques. Ce nouveau produit s’appelle Soft Ondes, il a pour mission de capter les ondes émises par les appareils électroniques présents au sein de nos foyers afin de réduire leur champ électromagnétique.

Humidistop garantie la traçabilité de ses produits :

Les produits Humidistop sont made in France, ils sont fabriqués notamment à Castres au sein de l’usine Syselec un gage de qualité, qui permet aussi la traçabilité des produits comme l’explique William Coignard : “Aujourd’hui il n’y aucune entreprise dans le monde, en humidité qui peut vendre ce type de produits, avec une traçabilité.”

La société a la volonté de proposer des produits à des prix accessibles :

“On ne travaille qu’avec des entreprises françaises, à proximité, la proximité et la fabrication française contrairement aux idées reçues ça ne vaut pas plus cher.”

Humidistop continue sa croissance :

Leader sur ce marché avec une croissance de 30 % en 2021, la start-up a pris en 2020 un virage 100 % digital. Pari gagnant puisqu’elle réalise aujourd’hui 70 % de son CA sur le web et projette de vendre 3 000 produits rien qu’en 2022.