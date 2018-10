Le journal de l’emploi: Tiime une start-up qui recrute

Tiime, créée il y a trois ans permet aux entrepreneurs de créer leur entreprise et de simplifier leur comptabilité grâce à des applications mobiles gratuites ultra-intuitives. L’expérience utilisateur proposée par Tiime est assez inédite. Notamment grâce à l’usage avancé de l’Intelligence Artificielle qui permet d’automatiser un maximum de tâches administratives fastidieuses. Aujourd’hui la société a déjà conquis plus de 15 000 entreprises en France. Aujourd’hui ils sont en phase de développement avec le lancement de nouvelles applications et une nouvelle plateforme.