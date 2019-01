Elles bougent: pour découvrir les filières scientifiques

Elles bougent: l’association pour les femmes scientifiques

Dans l’industrie, les femmes sont peu nombreuses. C’est le constat fait par deux groupes industriels en 2005 qui décident de recruter plus de femmes ingénieurs. Marie-Sophie Pawlak, directrice d’une école d’ingénieurs et elle-même ingénieure, décide de créer Elles bougent.

Qu’est-ce que c’est ?

Née officiellement en 2006, cette association a pour objectif d’attirer plus de filles dans les filières scientifiques et technologiques. Comment ? En informant et en sensibilisant les jeunes filles grâce à leurs actions. Les marraines de l’association veulent prouver que ces métiers dit « masculins » sont accessibles aux femmes et ainsi susciter des vocations. A présent, elle compte plus de 4000 marraines et 80 partenaires (publics et institutionnels).

Leurs actions

Afin d’informer les jeunes sur les richesses de ces métiers, l’association organise plusieurs actions durant l’année. Par exemple, « Girls on the move week ». En mars, l’association organise une rencontre avec des ingénieures ou techniciennes pour qu’elles fassent découvrir leur métier à des jeunes filles entre 14 et 24 ans. Cette année, cet événement sera du 4 au 10 mars. Il y a aussi le challenge Innovatech qui consiste à créer un objet ou un service innovant avec un thème donné. Les équipes sont composées d’étudiantes, de lycéennes et de professionnelles.

Si vous voulez rejoindre Elles bougent

Vous voulez rejoindre l’association ? Il suffit de s’inscrire. Femme ingénieur ? Devenez marraine de l’association. Si vous êtes étudiante en formation ingénieure ou technique, c’est aussi pour vous. L’inscription est gratuite et accessible à toutes.

Si vous êtes intéressés par ces métiers, ne ratez pas le forum de l’orientation et de l’égalité des chances !