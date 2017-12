Apprentissage: une mauvaise image qui laisse des emplois sans candidat

On a souvent l’image du chômeur qui ne trouve pas d’emploi. Si les chiffres du chômage laissent comprendre que c’est la vision la plus légitime pour en parler, il ne faut pas non plus oublier l’autre partie du miroir. En effet, il est aussi des cas de figure où se sont les employeurs qui ne trouvent pas. Dans un article datant d’avril 2017 sur RMC/BFMTV, une entreprise d’aide à la personne expliquait notamment qu’elle n’arrivait pas à trouver preneur pour les 5 500 CDI qu’elle proposait. Une situation qui laisse des centaines de milliers d’emplois tomber dans l’oubli comme c’est généralement le cas dans le secteur du bâtiment.

L’apprentissage mis de côté dans les organismes de formation

En cause ? le manque de formation initiale dans ce domaine. En effet, l’apprentissage n’est pas valorisé et n’a pas non plus une bonne image chez les jeunes. La raison est simple. Généralement, ces filières sont comblées par les élèves de 4ème et 3ème en difficulté. Souvent en échec scolaire et sans perspective d’avenir, ils sont envoyés dans les CFA afin d’obtenir un diplôme et une formation. Si ces formations sont généralement mieux loties face au chômage des jeunes que le cursus général, elles sont de plus en plus délaissées par manque d’intérêt.

Du coup, la main d’oeuvre commence à manquer dans certains domaines de l’industrie mais aussi de l’artisanat. Des secteurs qui embauchent mais qui malheureusement ne disposent pas d’une publicité intéressante auprès des écoles et des organismes de formation en France.

Valoriser l’apprentissage, enjeu politique majeur