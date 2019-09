600 CDI à pourvoir chez Modis France !

Le secteur du conseil continue de recruter !

Spécialisé dans le domaine du conseil en technologie, Modis France, filiale du groupe Adecco, est à la recherche de 600 nouveaux collaborateurs d’ici à fin 2019. Modis est présent dans 15 villes françaises et pas moins de 20 pays dans le monde. Consultants en technologie ou encore business manager pour des clients comme le SBF 120, les transports et tous les secteurs de l’industrie et du tertiaire. Laurent Graciani, PDG de Modis France nous en parle dans le Journal de l’Emploi.

Modis : acteur pour l’emploi des jeunes

Modis propose des offres essentiellement en CDI pour des profils en industrie technologique. Senior comme junior, Modis est un acteur majeur pour l’emploi des jeunes, aujourd’hui, 40% des postes sont ouverts à des débutants. Pour postuler, rendez-vous sur le site www.modisfrance.fr, pour rechercher des offres ou déposer une candidature spontanée. C’est à découvrir dans le Journal de l’Emploi, sur Demain !