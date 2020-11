T’inquiète, je gère : L’épicerie créole

Pour créer son entreprise : pensez incubateur!

Se faire accompagner quand on crée son entreprise est essentiel ! Il est capital de ne pas rester seul, certains créent à plusieurs, et d’autres font murir leur projet dans un incubateur. « T’inquiète… je gère » vous propose un exemple concret de créatrices qui se sont bien entourées en ayant fait le choix de l’incubateur pour réussir.

Dans cette édition de « t’inquiète je gère » Justine Cosemans reçoit:

– Thaïs Heraud, co-fondatrice (avec Marie Janoviez) de l’Épicerie Créole, qui vous présentera l’histoire de la création de son entreprise

et

–Maurice OMS, Correspondant National Start-up à Banque de France qui vous donnera de précieux conseils.

L’épicerie créole: réussir en se faisant accompagner

Pour Thaïs Heraud et Marie Janoviez, c’est en vivant aux Antilles, que l’idée de créer leur entreprise voit le jour. C’est en rencontrant de nombreux producteurs, agriculteurs, entrepreneurs qu’elles ont voulu partager ces rencontres, en faisant voyager par le goût ! Alors qu’elles étaient encore étudiantes, leur idée était de créer l’Épicerie Créole. Une épicerie fine en ligne: une plateforme de valorisation de l’excellence des terroirs d’outre-mer. Bref une Start-up au service des producteurs d’outre-mer!

Mais elles n’ont pas créer toutes seule dès 2016 elles ont fait appel à l’aide d’incubateurs comme IncubaGEM puis plus tard la Station F et aujourd’hui encore elle échangent régulièrement avec Outre-mer Network

Le Conseil de l’expert : incubateur, une solution pour réussi sa création d’entreprise

Dans cette émission Maurice Oms, correspondant National Start-up à Banque de France vous souligne l’importance de l’accompagnement ! Notamment par les incubateurs! Un incubateur est une structure qui aide les porteurs de projets de création d’entreprises. L’incubateur a pour objectif de transformer une idée innovante en entreprise performante. Il existe différents types d’incubateurs selon leurs modes de fonctionnement (public, privé, etc.), leurs finalités (transfert de technologies, attractivité, développement économique, retour sur investissement, etc.), leurs secteurs d’intervention (biotech, numérique, robotique, etc.), leurs publics (étudiants, femmes, etc.) et leurs conditions d’admission….. D’une manière générale, chaque incubateur offre différents services mais il s proposent tous Un savoir-faire avec un accompagnement dans la détermination du business model, la rédaction du business plan, le dépôt des brevets etc. Des ressources avec des locaux, des services, du matériel, etc. Et surtout une mise en réseau : l’incubateur aide la future entreprise à comprendre son marché et l’accompagne dans sa recherche de financements

Banque de France : L’Éducation économique et financière au service de vos préoccupations d’entrepreneur

Pas facile de comprendre le jargon financier ou de trouver des informations simples et fiables… L’une de nos nouvelles missions est de rendre les questions économiques, budgétaires et financières plus compréhensibles et plus accessibles à tous. En 2016, la Banque de France a en effet été désignée opérateur de la stratégie nationale d’éducation financière du public sur tous les territoires. D’abord tournée vers l’éducation des jeunes et du grand public, cette stratégie a été élargie en 2018 avec un 5ème pilier dédié à l’entrepreneuriat. Notre ambition est de vous accompagner dans vos préoccupations économiques et financières, que ce soit au moment de la gestation ou de la création de votre entreprise ou encore à toutes les étapes de son existence.

Ainsi, le portail mesquestionsdentrepreneur.fr met à votre disposition des informations simples et fiables qui faciliteront votre prise de décision dans les domaines économiques et financiers. Les contenus proposés sont des fiches pratiques, des vidéos ou encore des contacts de proximité pour vous accompagner sur des thématiques diverses et variées.

Vous pouvez y retrouver, par exemple, des informations sur :

– Savoir parler à mon banquier

– L’assurance-crédit

Mais aussi des réponses à vos problématiques :

– Gérer ma trésorerie

– Je n’arrive plus à payer l’URSSAF

Et bien d’autres thématiques pour mieux comprendre les sujets financiers pour mieux décider !

Mes questions d’entrepreneur un site à consulter si vous voulez entreprendre !