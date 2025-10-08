Reconversion professionnelle avec l’intelligence artificielle

Comprendre les enjeux de la reconversion en 2025

Générations Reconversion est l’émission dédiée à la réorientation professionnelle. Dans cette nouvelle édition on explore les transformations profondes du monde du travail et les nouvelles façons d’envisager sa carrière. L’Invité du jour : Davy Depaix, fondateur de Senseï, un organisme d’accompagnement. Senseï aide chaque année plus de 8 000 personnes à se former, se repositionner ou changer de voie.

La reconversion n’est désormais plus une exception ! Les carrières deviennent non linéaires, se reconvertir s’impose comme une nécessité pour rester acteur de son parcours professionnel.

L’intelligence artificielle, un levier pour une meilleure reconversion

Dans cette émission il est question de l’impact de l’intelligence artificielle (IA) sur les métiers et sur la reconversion. Pour Davy Depaix, l’IA ne doit pas faire peur. En effet, pourlui, elle représente une opportunité d’adaptation et un outil puissant d’analyse des compétences.

Grâce à l’IA, il est désormais possible d’analyser 20 ans de carrière en quelques minutes. Mais l’Ia permet aussi d’identifier des compétences cachées ou transférables, et de les relier à des fiches métiers actualisées.

Autrement dit, l’IA aide à révéler les talents invisibles et à construire des parcours de transition personnalisés. Mais attention, précise l’expert : « L’IA reste un assistant. L’accompagnement humain demeure irremplaçable ».

Autre avantage, l’IA peut aussi orienter vers les dispositifs de financement les plus adaptés (CPF, transitions pro, etc.). Une démarche qui permet de bien concrétiser un projet de reconversion.

La reconversion Professionnelle, oui… mais pas seul

L’émission rappelle un conseil essentiel : ne pas tomber dans le piège de “l’automédication de la reconversion”. Beaucoup de personnes s’engagent seules, après quelques recherches sur Internet, sans accompagnement structuré. Résultat : perte de temps, d’argent et parfois désillusion.

Le conseil de l’expert. Il faut faire appel à des professionnels de la reconversion, pour construire un projet cohérent, réaliste et épanouissant. En effet, se faire accompagner permet d’identifier les vraies motivations, d’évaluer la faisabilité du projet et d’éviter les erreurs courantes. Il considère également que la reconversion professionnelle n’est pas un renoncement, c’est une évolution.

Grâce à l’accompagnement humain et aux nouvelles technologies, chacun peut construire un parcours professionnel. L’IA permet d’aligner son projet avec ses compétences et ses aspirations.

