Le Petit Vapoteur signe la 7ème édition des Black Fairdays

Depuis sa création en 2018, l’initiative Black Fairdays du Petit Vapoteur est devenue un rendez-vous solidaire incontournable. Chaque année, pendant une semaine, le leader européen de la cigarette électronique s’engage à reverser 5 € à des associations pour chaque achat effectué sur son site ou dans son réseau de boutiques. Pour cette 7ème édition, qui se tiendra du 22 au 29 novembre 2024, le Petit Vapoteur voit plus grand et espère battre un nouveau record de générosité.

Pourquoi le Black Fairdays ?

À l’origine du Black Fairdays, il y avait une idée toute simple : et si le Black Friday devenait plus qu’une journée de consommation ? En 2018, alors que la vague de promotions battait son plein aux quatre coins du monde, Le Petit Vapoteur a décidé de transformer cet événement en une occasion de partage.

Le concept est simple : un achat = 5 € reversés à une association partenaire. Les clients, touchés par cette initiative, ont répondu présents, et en 2023, ce qui n’était initialement qu’une journée (le Black Fairday) s’est étendu sur une semaine entière.

Ce passage à une semaine est aussi révélateur de la philosophie du Petit Vapoteur. La marque normande, certifiée « société à mission », place la solidarité au cœur de sa politique RSE. Les chiffres sont éloquents : depuis la première édition, plus de 2,7 millions d’euros ont été récoltés, preuve que consommation responsable et impact social peuvent aller de pair.

les associations à l’honneur cette année

Pour cette 7ème édition des Black Fairdays, Le Petit Vapoteur s’engage aux côtés d’associations qui changent des vies au quotidien. Chacune d’entre elles raconte une histoire, un combat, une mission qui touche le cœur.

Les Restaurants du Cœur, partenaires depuis la première édition, poursuivent leur lutte contre la précarité alimentaire et pour la réinsertion des plus démunis. Avec les 104 790 € récoltés l’année dernière, l’association a pu financer une partie d’un nouvel entrepôt ainsi que du matériel pour assurer le stockage de biens de première nécessité.

Depuis quatre ans, le Zoo-refuge La Tanière fait également partie de l’aventure. Ce refuge, dédié aux animaux abandonnés ou maltraités, leur offre un espace sûr et des soins adaptés. En 2023, grâce aux Black Fairdays, ce sont plus de 106 000 € qui ont été récoltés pour soutenir leur mission.

Pour la deuxième année consécutive, Action Enfance rejoint le mouvement. Depuis sa création en 1958, cette association se consacre aux enfants en difficulté, leur offrant un foyer chaleureux et sécurisé dans ses « villages » à travers la France. Elle a bénéficié de 75 805 € l’année passée.

La Chaîne de l’Espoir est, elle aussi, de retour pour la cinquième fois, engagée à donner accès à des soins médicaux pour des enfants de milieux précaires. Les 77 670 € recueillis lors de sa dernière participation ont permis d’aider des enfants à accéder aux traitements qu’ils ne pouvaient obtenir dans leur pays d’origine.

Fidèle au rendez-vous, Planète Urgence est une ONG qui se consacre depuis plus de 20 ans à la lutte contre la déforestation et à la préservation des écosystèmes. Lors de la dernière édition, l’association a pu récolter plus de 55 000 €.

Cette édition des Black Fairdays voit aussi l’arrivée de deux nouvelles associations : SOS Méditerranée et Le MarSOINS. SOS Méditerranée répond à la crise humanitaire des migrants en mer en leur portant secours. Le MarSOINS, quant à lui, offre des dépistages gratuits grâce à des unités mobiles pour réduire les inégalités d’accès aux soins dans les zones les plus isolées.

Rendez-vous du 22 au 29 novembre 2024 pour participer à cette belle aventure solidaire et contribuer à un monde meilleur grâce aux Black Fairday !