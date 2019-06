La 2ème édition de la Nuit du Handicap aura lieu le 15 Juin prochain !

Un rassemblement pour tous, handicapé et valide, pour une manifestation festive et gratuite.

La nuit du handicap vous invite à passer outre les préjugés et les clichés du handicap pour faire place à la réalité de celle-ci qui rappelons-le touche plus de 12 millions de Français.

Formée par la revue Ombres & Lumière et rassemblant plusieurs associations, La Nuit du handicap, vise à faire disparaître les peurs en proposant des rencontres autour d’un apéro, des concerts ou autour de discussions entre voisins, amis, passants et inconnus, porteurs de handicap ou non. Des personnes handicapées seront présentes pour afficher leurs talents, qui pourront d’ailleurs vous surprendre !

Fabrice Payen, Skipper amputé d’une jambe et équipé d’une prothèse, parrain de cette édition.

Vous avez certainement entendu parler de Fabrice Payen lors de la Route du Rhum 2018. Il a été le premier skipper unijambiste à participer à cette compétition qui relie Saint-Malo à la Guadeloupe. Accompagné par l’organisation Team Vent Debout, il espère voir du monde lors de ce rendez-vous qu’il considère essentiel pour changer le regard que portent les gens sur la question du handicap.

« Venez cinq minutes ou cinq heures ! »

Cette année et à partir de 17 heures, plusieurs événements et activités sont organisés dans chaque ville participante, il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges : labyrinthe des sens, spectacles handi’danse, concerts, restauration solidaire ou encore l’initiation au langage des signes.

Au programme à Paris : apéro, concerts, ateliers, théâtre, sport et jeux !

Comme lors de la première édition qui a réuni 50 000 participants, une vingtaine de villes vont participer à La Nuit du Handicap. Les villes d’Amiens, Bordeaux, Saint-Etienne, Lille ou encore Nantes seront mobilisées.

Pour plus d’information sur la journée du 15 juin et les programmations mis en place dans les différentes villes participantes, rendez-vous sur le site dédié : www.nuitduhandicap.fr