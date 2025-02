Galileo Global Education était présent à l’UHFP 2025 pour échanger sur les mutations du secteur de la formation professionnelle. Leader mondial de l’enseignement supérieur privé, Galileo regroupe des établissements prestigieux comme le Cours Florent et l’ESG, et forme chaque année plus de 120 000 étudiants en France.

Lors de cette édition, la discussion a porté sur l’impact de la data et de l’IA dans l’adaptation des parcours de formation. Antoine Prodo, directeur des relations extérieures, et Julie Pierru, directrice de l’ingénierie de l’offre, ont détaillé comment l’analyse des données permet d’anticiper les évolutions du marché du travail et d’optimiser l’insertion des étudiants.

Galileo adapte ses formations grâce à l’IA et la data

Face aux mutations rapides des métiers, l’intelligence artificielle et l’exploitation des données jouent un rôle clé dans l’évolution des cursus. Galileo s’appuie sur la data pour analyser les parcours d’insertion professionnelle, repérer les besoins des entreprises et ajuster ses formations en conséquence.

L’objectif est d’améliorer l’employabilité des étudiants en intégrant les compétences émergentes dans les référentiels de formation. Loin d’être un simple outil de suivi, la data devient un levier stratégique.

Cette approche se traduit aussi dans les méthodes pédagogiques, avec le développement de contenus interactifs et de dispositifs immersifs, permettant un apprentissage plus engageant et en phase avec les attentes du marché.

Découvrez aussi notre précédente émission avec Galileo sur la transformation des métiers :Le journal de la formation Spécial UHFP avec Galileo Global Education Entreprises – Demain.fr

À propos de Galileo Global Education

Galileo Global Education est le premier groupe mondial d’enseignement supérieur privé, avec plus de 120 000 étudiants en France et 300 000 dans le monde. Il regroupe un large réseau d’écoles spécialisées et adapte ses formations aux mutations du marché du travail en intégrant de nouvelles technologies et en favorisant l’alternance comme levier d’insertion professionnelle. En savoir plus sur la formation chez Galileo Global Education : www.ggeedu.com

À propos de l’UHFP

L’Université d’Hiver de la Formation Professionnelle (UHFP), organisée par Centre Inffo, est un événement majeur. Il réunit chaque année les acteurs de la formation pour anticiper les transformations du marché du travail. En savoir plus

À propos de Centre Inffo

Centre Inffo est un organisme de référence en formation et orientation professionnelle. Il accompagne les acteurs du secteur en fournissant analyses, conseils et ressources sur l’évolution des compétences et des métiers. Visiter le site de Centre Inffo