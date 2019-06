Business Club de France des Entrepreneurs : Lunettes Pour Tous, une qualité à prix mini

Des lunettes en 10 minutes et pour moins de 10€ !

Dans ce nouveau numéro de Business Club de France des Entrepreneurs, Michel Picot reçoit Paul Morlet, président et cofondateur de « Lunettes Pour Tous ». Créée en 2014, l’entreprise fait la promesse d’une paire de lunette adaptée à sa vue et pour un prix d’entrée de 10€. Avec 400 collaborateurs, une vingtaine de boutiques aux quatre coins de la France, Lunettes Pour Tous entend concilier la rapidité tout en gardant une qualité de service adaptée aux attentes des clients. Paul Morlet nous en dit plus dans Business Club de France des Entrepreneurs.

Le Rendez-Vous du Médiateur : focus sur les défaut de paiement

Avec le « Rendez-Vous du Médiateur », nous abordons les retards de paiement entre professionnels. Que faire en cas de non paiement ? Comment assurer des paiements effectifs même en période de vacances ? Pierre Pelouzet, médiateur national des entreprises, nous aide à y voir plus clair et nous donne les solutions pour palier à ce déficit.

Présenté par Michel Picot, Business Club de France des Entrepreneurs c’est LE magazine des entreprises qui font bouger la France.