En acoustique avec… Kerredine Soltani, le titi parisien

Kerredine Soltani est né le 8 septembre 1976. Il commence à composer à quatorze ans et sort à dix- neuf ans le titre « La Mélodie t’entraîne » qui bénéficie d’une bonne programmation radio. Kerredine Soltani n’en continue pas moins des études de droit et un BTS d’action commerciale, qui le conduisent au Ministère de la Culture sous Jacques Chirac. Kerredine Soltani explore ensuite une nouvelle voie en étant charge de promotion chez Koba Films. Enfin, ce touche à tout fonde à vingt- sept ans l’agence It’s My Prod, spécialisée en doublage cinéma et voix off.

La musique resurgit inévitablement et Kerredine Soltani compose « Question de feeling » pour Eilijah. Puis il se lance dans un projet de pop française qui n’aboutit pas avec Sofia Gon’s. Déçu sur ces deux projets par les majors du disque, Kerredine Soltani incite sa nouvelle artiste Zaz à signer sur un label indépendant. Le succès de « Je Veux » en 2010, se transforme en véritable phénomène et l’auteur, compositeur, et producteur peut savourer disques d’or et récompenses. Loin de se cantonner à un style Kerredine Soltani continue de travailler avec des artistes aux profils variés comme Caroline Costa, Sofia Essaidi, ou Elisa Tovati.

Comblé, Kerredine Soltani songe à faire entendre de nouveau sa propre voix avec ses potes : Les Mecs d’Oberkampf et leur chanson mâtinée de jazz manouche. « En temps de crise » en novembre 2011 montre bien que Kerredine Soltani sait ne pas garder ses pieds dans un seul sabot.