En acoustique avec Julie Erikssen

Julie Erikssen est une artiste dont la grâce interpelle. Chanteuse de jazz dans le respect de la tradition, elle écrit également de la musique originale de type jazz européen aux influences de folk et de jazz contemporain. Avec une palette d’inspiration vocale très riche, un swing inné et une technique sans limite, elle rayonne d’une sincérité saisissante et d’un charisme naturel étonnant. Toujours entourée par des musiciens renommés, elle s’accompagne aussi au piano et à la guitare.