En acoustic avec… reçoit une bande de copains déjantés, Les Darons !

Les Darons, une joyeuse bande de 5 copains. Collaboration artistique de Michèle Bernier!

Dans le spectacle des Darons, il y a des sketchs, mais aussi des chansons. Il y a des situations absurdes et de la poésie. Il y a des thèmes sérieux, certes, mais beaucoup, oui beaucoup, d’humour. On dit même qu’il y aurait une séance un peu maso à mourir de rire. Bref, vous l’aurez compris, Les Darons, c’est du brutal, comme le dirait un certain Michel Audiard.

La collaboration artistique est de Michèle Bernier. Avec Olivier Mag, Frederic Bouraly, Luc Sonzogni, Fred Bianconi, Emmanuel Donzella.