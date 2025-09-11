Spécial SIBCA: WO2, pionnier de immobilier durable et bas carbone en France

Marc Lafont, CEO de WO2 est l’invité de cette émission spéciale enregistrée sur le Salon de l’Immobilier Bas Carbone. Il revient sur l’histoire et les succès de WO2 et nous propose son regard sur le secteur de l’Immobilier Bas Carbone. Un secteur qui a du sens , et qui recrute comme WO2.

WO2 Une entreprise née avec une mission éco-responsable

Fondée en 2014, WO2 s’est donnée pour raison d’être de diviser par deux à trois l’empreinte carbone de ses constructions. Spécialisée dans le bois massif, matériau naturel et capable de stocker le carbone, l’entreprise mise sur une production responsable pour répondre aux enjeux environnementaux. Dès ses débuts, elle s’est positionnée comme un acteur de la transition écologique en alliant savoir-faire, design et durabilité.

WO2 une entreprise innovante

WO2 connaît une forte croissance grâce à ses projets innovants en matière de mobilier bas carbone. Son engagement en faveur de l’économie circulaire et du respect de l’environnement lui a valu plusieurs distinctions, dont un premier prix obtenu récemment pour l’une de ses réalisations. Ses créations ne se limitent plus au territoire national : WO2 se déploie désormais à plus large échelle, confirmant son statut d’entreprise à suivre dans le secteur de la construction durable.

WO2 recrute de nouveaux talents pour construire l’avenir

En parallèle de ses projets, WO2 cherche à recruter de nouveaux talents. L’entreprise attire une jeune génération exigeante, désireuse de trouver un emploi porteur de sens. Elle se positionne ainsi comme un employeur engagé, qui propose non seulement des postes, mais aussi une aventure collective autour de valeurs fortes : durabilité, innovation et impact positif. Dans un marché en pleine mutation, WO2 incarne la volonté de concilier construction immobilière et responsabilité environnementale.