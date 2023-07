SÃ©curitÃ© : des mÃ©tiers qui recrutent

Sécurité : des métiers qui recrutent

Le secteur de la Sécurité figure en ce moment parmi les secteurs qui recrutent le plus en France. C’est un domaine avec tant de métiers diverses et variées. On a 150 000 fonctionnaires et contractuels de la police nationale et plus de 100 000 militaires et contractuels de la gendarmerie nationale qui protègent la population et maintiennent l’ordre public. Et enfin, les métiers du secteur privée allant de l’agent de sécurité à l’ingénieur en sécurité industriel en passant par le consultant en cybersécurité.

Les métiers du secteur privée ont 25 000 postes à pourvoir. Dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 c’est entre 10 000 et 25 000 postes disponibles. Le secteur est en pleine reprise après la crise du COVID et l’inflation. Désormais, de nombreux recrutements d’agents de sécurité sont à prévoir sur le territoire. En effet, la sécurité privée en plein expansion, réalise annuellement environ huit milliards d’euros de chiffre d’affaires.

Un secteur très réglementé ! Le CNAPS : Conseil National des Activités Privées de Sécurité, met en œuvre la sécurité. C’est un établissement public administratif de l’État sous tutelle du ministère de l’intérieur créé en 2011. Le CNAPS fait respecter les lois en vigueur, conseille et assiste les entreprises.

Sécurité, des métiers et des formations !

Le domaine demande une formation avec un diplôme à la clé : le Certificat de Qualification Professionnelle d’Agent de « Prévention et de Sécurité ». Les futurs agents peuvent effectuer des formations spécifiques selon les différentes cartes professionnelles qu’ils souhaitent obtenir. Ils ou elles peuvent réaliser des formations pour la surveillance humaine et le gardiennage, pour la télésurveillance ou encore pour la protection rapprochée.

Les pouvoirs publics réglementent les formations initiales et continues aux métiers de la sécurité privée et incendie. Un certain nombre de ces formations sont dispensées dans le cadre des Titres à Finalité Professionnelle mis en place par la branche professionnelle « Prévention et sécurité ». Il peut également exister des certifications professionnelles délivrées par l’Education nationale, le ministère du Travail ou d’autres organismes de formation. Enfin, il faut absolument avoir un casier judiciaire vierge pour participer à l’une de ses formations. Voir toutes les informations sur Les formations – Observatoire des Métiers de la Sécurité Privée (profession-securite.org).

La Sécurité c’est aussi la Cybersécurité !

La nouvelle loi du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur pour renforcer la protection numérique du ministère et se protéger des cyber-attaques. La loi prévoit 15 milliards d’euros d’ici 2027 pour une révolution numérique. Le ministère opère une modernisation des moyens de lutte contre la cybercriminalité. Un marché en pénurie de talents. Dans le pays, 15 000 postes sont vacants. Alors même qu’il faudrait en créer 37 000 de plus en 2025. Il faut aussi plus de chercheurs, gendarmes et agents de services de renseignements. Tout ce beau monde pour protéger des cyberattaques. En France, une maternité, des électrocardiogrammes d’hôpitaux ou même des communes sont ponctuellement victimes de pirates informatiques.

Il faut pouvoir défendre les données de la France, des communes, des entreprises et des particuliers. En 2022, 54 % des entreprises ont constaté au moins une attaque dans l'année. Pour les particuliers, des assurance Cyber Risques sont aussi mis en place. Notamment pour protéger du cyber racket avec Les ransomwares. Des logiciels d'extorsion qui peuvent verrouiller votre ordinateur et demander une rançon en échange du déverrouillage de celui-ci.

Les Jeux olympiques de Paris se préparent !

Les Jeux olympiques de Paris c’est en été 2024 ! La sécurité privée assurera les filtrages sur les différents sites. Le 26 juillet, 3 000 agents seront mobilisés pour cette mission.

Hormis la sécurité privée, l’armée sera présente pour cette événement titanesque. Bien entendu, les gendarmes et les policiers aussi seront mobilisés. Des moyens spécifiques seront mis en place tels que des dispositifs de sécurité renforcés, des patrouilles régulières et des contrôles de sécurité.