Réussir la dernière étape d’une transmission d’entreprise : la transition

La transition, la dernière étape d’une transmission d’entreprise

Paroles d’expert aborde la transmission d’entreprise en se concentrant sur la dernière d’étape d’une transmission à savoir… la transition. Transmission et transition sont deux termes qui vont de pair quand on parle de la cession-reprise d’entreprise. L’un, le cédant, donne, l’autre, le repreneur, reçoit. Et cette période de transition est incontournable. En effet c’est la dernière étape pour le cédant, dernière étape qu’il faut savoir négocier. Dans le cadre d’une transmission, on a coutume de dire que le cédant vend son passé et que le repreneur achète son avenir.

Eviter les perturbations

Le cédant est principalement là pour éviter une trop grande perturbation qui pourrait être induite par la méconnaissance de l’entreprise par le repreneur. Ce dernier, en revanche, a travaillé largement son business plan et a hâte de pouvoir mettre en œuvre les projections et les développements qu’il y a décrits. Vous l’avez compris, cette période peut être délicate car il ne peut y avoir deux patrons en même temps. Alors, voici quelques conseils à destination des cédants pour réussir à tourner la page.

