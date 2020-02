Le VTE, pour un renouveau de l’industrie française

La French Fab : dynamiser les industries françaises

En 2017, Bruno Le Maire, Ministre de l’Économie et des Finances initie la « French Fab ». Il s’agit d’un projet visant au renouveau de l’industrie française, promouvoir les industries du territoire, à petite ou grande échelle. Aujourd’hui, l’industrie française est « vivace, présente sur tout le territoire, innovante et exportatrice ». Ainsi, c’est pour favoriser ce renouveau que le gouvernement a mis en place le VTE. Alors que le VIE (Volontariat International en Entreprise) est de plus en plus sollicité pour travailler dans les entreprises françaises à l’étranger, pourquoi ne pas inciter les jeunes diplômés à découvrir les entreprises françaises sur leur territoire ? Guillaume Mortelier, directeur exécutif en charge de l’accompagnement chez Bpifrance, entreprise porteuse du projet, nous en parle dans le Journal de l’Emploi.

Un volontariat pour dynamiser l’industrie dans les territoires français

La devise de Bpifrance : « Dynamiser et rendre plus compétitive l’économie française, c’est le rôle de Bpifrance ». En mai 2019, cette entreprise devient porteuse du projet VTE, Volontariat Territorial en Entreprise. Par ce projet, conjointement, le gouvernement et Bpifrance souhaitent accompagner les PME et ETI dans le recrutement de leurs futurs talents mais également de permettre aux jeunes diplômés d’accéder à des postes à responsabilité, au sortir de leurs études. Lancé en novembre 2018, en 2019, 100 chartes ont été signées par les entreprises. De quoi confirmer l’appétence de ce programme par les entreprises comme les étudiants et jeunes diplômés. Le VTE c’est à découvrir dans ce nouveau du Journal de l’Emploi.