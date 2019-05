Le forum « Be a boss » met les femmes à l’honneur

Vous avez toujours rêvé d’ouvrir votre entreprise ? Mesdames, osez !

Le 21 mai prochain, la ville rose et la Toulouse Business School ouvriront leurs portes au premier forum national dédié aux femmes entrepreneures. Le but ? Promouvoir la place des femmes dans l’entreprenariat, oser être une femme et ouvrir son entreprise ! Autour de rencontres et d’échanges avec des entrepreneur(e)s, professionnel(le)s et expert(e)s de l’accompagnement entrepreneurial, Be a Boss entend booster l’entrepreneuriat féminin. Et ce forum souhaite également accompagner toutes ces femmes qui souhaitent se lancer à la tête d’une entreprise. Il sera également l’occasion d’assister aux « Be a Boss Awards ». En effet Be a Boss organise un concours. 7 start-up toulousaines fondées ou co-fondées par des femmes viendront défendre leur projet face à un jury de professionnels. A la clé, des espaces publicitaires d’une valeur de 30 000€ pour les gagnantes de la grande finale, qui aura lieu le 19 septembre prochain à Paris. Le forum Be a boss, be a woman !

Informations : Be a boss Toulouse, le 21 mai 2019 de 9h30 à 16h, www.be-a-boss.com

Business Women

Demain TV encourage aussi l’entrepreneuriat des femmes avec l’émission Business Women. En effet, chaque mois, Business Women donne la parole à des femmes entrepreneures. Deux femmes entrepreneures viennent débattre d’un thème autour de l’entrepreneuriat. Elles partagent également leur coup de coeur ou leur coup de gueule. L’activité de leur entreprise est présentée à partir de leurs publications sur les réseaux. Une chronique est également dédiée aux structures qui accompagnent les femmes qui entreprennent (BGE, Initiative France, Les Premières et Moovjee). Alors, profitez de l’expérience et des conseils des entrepreneures de Business Women. Les émissions sont disponibles sur Business Women.