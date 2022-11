ICI ON RECRUTE: Fédération des Services Energie Environnement (FEDENE)

Dans cette édition de « Ici On Recrute » Jerome Libeskind reçoit Ghislain ESCHASSERIAUX le délégué général de la FEDENE. Une émission diffusée Jeudi 10 novembre à 19h50 sur Demain TV.

La FEDENE recrute!

La FEDENE et ses syndicats représentent 60 000 salariés. Tous proches du terrain et partenaires dans la durée pour leur client, ce sont de véritables experts en énergie, spécialisés dans l’intégration de solutions multi-énergies – tant en production qu’en optimisation de consommations.

La compétence technique des adhérents de la FEDENE leur permet d’accompagner le client sur toute la chaîne de valeur, de la conception à la réalisation de l’exploitation dans la durée, et ce, avec un engagement réel sur des résultats.

Acteurs clés de la décarbonation, la FEDENE porte un regard singulier sur les conditions à réunir pour accélérer concrètement et durablement la transition énergétique dans les territoires.

La FEDENE recherche 6 000 postes: des femmes et des hommes partout en France.

#technicien#ingenieurénergie#développeurcommercial#informaticien#automaticien#hospitalitymanager

candidature à envoyer à contact@fedene.fr