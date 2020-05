Le Campus Euralille, boostez votre employabilité !

Pour ce nouveau numéro de Learning Live, direction Lille, direction le Campus Euralille. Venez découvrir un campus au coeur de la troisième ville étudiante de France, une ville qui compte aujourd’hui plus 120 000 étudiants et de nombreuses entreprises. Direction le nord pour une émission 100% interactive et connectée.

Des formations de bac à bac +5

A la recherche d’une pédagogie innovante et professionnalisante ? Alors le campus Euralille est fait pour vous ! En effet, il regroupe plusieurs écoles, dont notamment : PPA, ESGI, ENGDE, Maestris BTS et les bachelors et mastères by Eductive. Ainsi vous pourrez préparer des diplômes de BTS, bachelors et Mastères, tous reconnus par l’État et les entreprises. Une reconnaissance aujourd’hui importante pour accéder au monde du travail et favorisé par des cursus 100% en alternance. Ainsi, booster votre employabilité et ajoutez des lignes à votre CV tout en vous formant. Plus de 30 formations, et une large palette de filières de métiers allant de la communication au marketing mais aussi en informatique ou comptabilité.

Les équipes d’Euralille vous présentent le campus

Une pédagogie innovante et professionnalisante, un accompagnement des étudiants dans leur recherche d’entreprises… Pour vous présenter au mieux ce campus, Learning Live donne aujourd’hui la parole à ceux qui font Euralille :

, alumni et aujourd’hui Business Developper au Lille Grand Palais, Et Amandine Hulin, actuelle étudiante en Mastère 1 développement commercial…

Jérôme Joinet leur pose les questions que vous vous posez à travers ce nouveau format, crise sanitaire oblige !