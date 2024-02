Jérôme Joinet reçoit Emmanuelle Saka, Chargée de Relations entreprises au sein de l’Académie Avec pour cette édition de À l’Écoute des Experts à l’occasion du salon des services à la personne.

Le groupe Avec se positionne en tant que professionnel de la santé, proposant de l’aide à domicile, des services infirmiers à domicile, du matériel paramédical et une formation.

Emmanuelle Saka, représentante ici l’Académie Avec. Cette école dispense des formations variées liées à la santé et au service à la personne. Parmi les formations offertes, on compte la préparation d’auxiliaires de vie, de responsables de secteurs, de secrétaires assistantes médicaux sociales.

L’Académie Avec propose donc ses cours à distance via des classes virtuelles et un accompagnement pédagogique. Le programme inclut des formations en alternance, des cursus initiaux et de la VAE.

L’Académie Avec propose des débouchés concrets

De nombreuses entreprises, dont des membres du groupe Avec et des partenaires externes, recrutent activement des étudiants diplômés de l’Académie.

Alors, pour en savoir plus sur les formations proposées, rendez-vous sur le site de l’Académie. Pour en savoir plus sur le groupe, rendez-vous sur avec.fr.

