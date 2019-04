Qu’est-ce que le G20 des jeunes entrepreneurs ?

Arthur Thénot, représentant français au G20 des jeunes entrepreneurs

Arthur a cofondé Tierra Latina une agence de voyage qui propose aux voyageurs de découvrir l’Amérique Latine. Tierra Latina propose des séjours d’immersion portés vers les habitants et leurs cultures. Et en tant qu’entrepreneur, Arthur a été le représentant français au G20 des jeunes entrepreneurs. Le G20 des jeunes entrepreneurs (G20 YEA) est un réseau mondial d’environ 500 000 jeunes entrepreneurs. Ce réseau comprend aussi et des organisations. Et, une fois par an ce réseau organise un évènement à l’unisson du sommet du G20 politique. Le but est d’engager les dirigeants des 20 premières puissances mondiales dans l’approfondissement et la compréhension de l’importance de l’entrepreneuriat. Le G20 des jeunes entrepreneurs propose aussi des idées pour faire progresser la croissance, l’emploi et l’innovation.

Qu’est-ce que l’entrepreneuriat au sens large peut apporter aux jeunes ?

L’expérience entrepreneuriale devrait être intégrée dans la formation des jeunes. En effet, elle peut favoriser leur insertion professionnelle et leurs compétences digitales. Le rôle de l’entrepreneur(e) est incontournable dans l’innovation. Et il est important en matière de croissance et de création d’emplois. Plus de 80% de la création nette d’emploi vient des entrepreneurs (start-up, TPE et PME). On espère que ces actions vont être concrétisées dans les prochains mois par nos politiques.

