Le Passeport CompÃ©tences : Une rÃ©volution digitale dans le monde de la formation

Le Passeport Compétences : Une révolution digitale dans le monde de la formation

Le paysage de la formation professionnelle connaît une mutation majeure avec l’introduction du Passeport Compétences, une fonctionnalité innovante de la plateforme « moncompteformation ». Cette initiative, discutée dans l’émission « Le Journal de la Formation » animée par Jérôme Joinet. Met en lumière les enjeux et les avantages de cette nouvelle approche. Etaient invités, Fouzi Fethi, responsable du pôle droit et politique formation au Centre Inffo, et Valérie Michelet, juriste sénior experte en droit et politique formation également chez Centre Inffo.

Une révolution digitale dans le monde du travail

Le Passeport Compétences représente une réponse innovante aux défis de l’employabilité et de la mobilité professionnelle. Conçu comme un CV dématérialisé. Il vise à recenser de manière exhaustive les compétences de chaque détenteur d’un compte personnel de formation. Le but étant de faciliter son intégration dans le marché du travail.

La valeur probante : Une garantie de fiabilité

Ce qui distingue le Passeport Compétences, d’un CV linkedin ou digital, c’est sa valeur probante. En plus des éléments déclarés par l’individu, la Caisse des Dépôts précharge des données garanties et traçables. Ceci provenant notamment des déclarations sociales des employeurs et des établissements délivrant des titres et des diplômes en France. Cette valeur probante renforce la crédibilité du passeport, en faisant de lui un outil fiable et inaltérable.



La question de la confidentialité des données est primordiale. Seul le détenteur a accès à l’intégralité des informations de son Passeport Compétences, mais il peut autoriser des tiers, comme les employeurs potentiels, à y accéder.



Pour les individus, le Passeport Compétences simplifie les démarches de recherche d’emploi et d’orientation professionnelle. En centralisant toutes les compétences acquises et validées, il offre une vision claire du parcours professionnel et des opportunités de développement.

Pour les entreprises, l’accès au Passeport Compétences permet une évaluation plus précise des compétences des candidats potentiels. Toutefois, cet accès est conditionné par l’autorisation préalable de l’individu concerné, préservant ainsi son droit à la vie privée.

