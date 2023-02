Le Journal de Formation spécial UHFP avec l’ANFA

Dominique Faivre-Pierret Déléguée Générale de l’ANFA était l’invitée du journal de la formation. Une émissions spéciale enregistrée de la 18e UHFP (Université d’Hiver de la Formation Professionnelle organisée par Centre Inffo) dont le thème était « Compétences 2030: réussir ensemble les transitions ! ». Avec son témoignage nous plongeons dans l’univers de l’automobile, de services à l’automobile. Un secteur qui a de nombreux défis à relever face aux transitions qui touchent le secteur, mais un secteur qui à déjà enclenché des démarches d’avenir.

L’ANFA L’ Association Nationale pour la Formation Automobile

L’ANFA est chargée par la Commission paritaire nationale de la branche des Services de l’automobile de la mise en œuvre de dispositifs relevant de sa politique nationale de formation. Entre autre l’ANFA anime l’Observatoire des métiers des services de l’automobile (OPMQ de la branche); l’ANFA apporte une expertise dans le cadre du développement de la GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences) de branche, et l’ANFA propose une ingénierie des dispositifs de formation professionnelle et intervient dans le cadre d’une mission d’appui et de conseil de la branche. L’ANFA se donne trois objectifs majeurs :

-Pérenniser les entreprises, l’emploi et l’insertion des jeunes dans les services de l’automobile,

-Accompagner les acteurs de la branche face aux évolutions,

-Susciter des vocations et accompagner les carrières professionnelles dans des métiers d’avenir, via des dispositifs de formation initiale et continue.

La 18e UHFP Université d’hiver de la formation professionnelle

Organisée par Centre Inffo depuis 1989, l’Université d’hiver de la formation professionnelle est l’événement de référence de tous les acteurs de l’accompagnement et du développement des compétences au service des jeunes, des actifs, des entreprises et des territoires. Tous les deux ans l’ UHFP rassemble et facilite les échanges entre DRH, responsables de formation en entreprise, dirigeants d’organismes de formation, consultants, coachs, chercheurs, edtechs, financeurs et décideurs, acteurs privés, publics et paritaires en matière d’emploi, de formation et d’orientation professionnelles.