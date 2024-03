La formation : une des solutions pour fidéliser ses salariés ?

Dans un contexte où le turnover représente un défi de taille pour de nombreuses entreprises. La fidélisation des salariés est primordiale. Claire Pascal, directrice générale de Comundi et administratrice de la Fédération des acteurs de la compétence, était sur le plateau du Journal de la Formation.

Pour éviter que leurs employés ne partent vers d’autres horizons, les entreprises doivent trouver des moyens efficaces de les fidéliser. Le recrutement devient de plus en plus difficile, et la question se pose : La formation pourrait-elle être la clé de la fidélisation des salariés ?

Les entreprises déploient d’importants efforts pour développer leur marque employeur, promouvoir le bien-être professionnel et instaurer un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

La vision de Claire Pascal souligne l’importance de la formation continue dans le parcours professionnel des salariés. En investissant dans le développement des compétences de leurs collaborateurs. Les entreprises démontrent leur engagement envers leur équipe tout en renforçant leur avantage compétitif sur le marché. Selon Claire Pascal, la formation des salariés n’est pas la seule solution. Mais elle représente l’une des clés pour résoudre le défi de la fidélisation.

Comundi, est un acteur majeur dans le domaine de la formation professionnelle depuis près de 40 ans. Il forme des actifs, qu’ils soient issus d’entreprises ou d’administrations publiques, aux soft skills et aux compétences métiers.