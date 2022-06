LEARNING TECHNOLOGIES : la digitalisation de formations en constante évolution

Bénédicte Ronayette, Directrice des opérations chez Kwark Services, nous parle aujourd’hui digitalisation de formations. Depuis 10 ans , Kwark Services digitalise des contenus de formation continue ou initiale. Ses supports ont beaucoup évolué et sont donc au coeur de la pédagogie digitale : ils doivent être stimulants afin de permettre aux apprenants de se former de manière efficace et immersive. Kwark services innove aujourd’hui dans ses outils digitaux, que ce soit via sa plateforme LMS en constante évolution, son application de révision ou encore son métavers.