Le journal de la formation spécial UHFP avec Diagoriente

Alexis Akinyemi, chercheur en économie comportementale, et Responsable Diagoriente Analytics est l’invité de cette édition du journal de la formation. Une édition spéciale enregistrée lors de la 18e UHFP (Université d’Hiver de la Formation Professionnelle organisée par Centre Inffo). Diagoriente est une plateforme en ligne qui accompagne l’orientation professionnelle. Face aux mutations économiques, numériques, écologiques et démographique qui bouleversent les métiers et qui nécessitent de nouvelles compétences, Alexis Akinyemi nous explique comment la plateforme Diagoriente développe de nouveaux services pour les entreprises, les branches, la puissance publique et tous les acteurs de la formation, au service des transitions professionnelles.

DIAGORIENTE au service des transitions professionnelles

Depuis sa création en 2018, Diagoriente est une plateforme en ligne qui accompagne l’orientation professionnelle. L’utilisateur y trouve des outils lui permettant de prendre conscience que ses expériences personnelles et professionnelles mobilisent des compétences exploitables dans des perspectives d’insertion et de mobilité professionnelle. Diagoriente est une startup d’Etat de la DGEFP en partenariat avec Id6 et la DINUM Services du Premier ministre. Diagoriente s’intègre dans les différents axes du Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC) afin de proposer des parcours qualifiants vers l’emploi, renouvelés dans leurs contenus, au regard des besoins de l’économie en temps réel et de façon prospective. Diagoriente vise également à aider les publics à construire un projet professionnel en adéquation avec leurs aspirations personnelles, en maximisant leur employabilité et en encourageant leur recours aux formations et/ou immersions professionnelles. A propos de l’UHFP : organisée par Centre Inffo depuis 1989, l’Université d’hiver de la formation professionnelle est l’événement de référence de tous les acteurs de l’accompagnement et du développement des compétences au service des jeunes, des actifs, des entreprises et des territoires. Tous les deux ans l’ UHFP rassemble et facilite les échanges entre DRH, responsables de formation en entreprise, dirigeants d’organismes de formation, consultants, coachs, chercheurs, edtechs, financeurs et décideurs, acteurs privés, publics et paritaires en matière d’emploi, de formation et d’orientation professionnelles.

La 18e UHFP Université d'hiver de la formation professionnelle

