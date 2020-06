La 10e édition de « Créatrices d’Avenir » est lancée !

Femmes entrepreneures : à vos candidatures

Initiative Ile-de-France lance son appel à candidature pour son concours « Créatrices d’Avenir ». Premièrement, les futures lauréates auront droit à 60 000 € de dotation globale. Cette dotation comprend 30 000 € en numéraire et 30 000 € en accompagnement ou en nature. Deuxièmement, elles bénéficieront d’une visibilité médiatique. Alors à vos candidatures. En effet, vous avez jusqu’au 30 septembre 2020 pour déposer vos dossiers sur www.creatricesdavenir.com

Des candidates accompagnées pour être soutenues dans un contexte tendu

« Créatrices d’Avenir » offre un véritable coup de pouce aux dirigeantes d’entreprises. Initiative Ile-de-France organise ce concours. Initiative Ile-de-France constitue le premier réseau d’accompagnement, de financement et d’hébergement de l’entrepreneuriat francilien.

Six trophées pour valoriser l’audace et la diversité de l’entrepreneuriat des femmes

La cérémonie de remise des trophées se tiendra en décembre prochain. Et elle récompensera six femmes ayant créé ou repris une entreprise en Ile-de-France. Par conséquent, « Créatrices d’Avenir » propose 5 catégories à ses candidates : Audace – Entreprise responsable - Innovation - Quartier - Savoir-faire. Et comme chaque année, le public aura son mot à dire. En effet, à l’issue d’une phase de sélection en octobre, les réseaux sociaux choisiront du 13 au 20 novembre parmi les projets des 15 finalistes « Créatrices d’Avenir » celui qu’il estime être le plus prometteur. Et le jury final se réunira le 23 novembre 2020 pour désigner les lauréates des 5 catégories. Et il distinguera la « Créatrice d’Avenir 2020 ».

Demain TV valorise les entrepreneures.

Chaque semaine Label Entreprise met en valeur les entrepreneures dont les participantes à ce concours. Par exemple, vous pouvez découvrir le portait de Sophie Lawson, fondatrice de Mam’ayoka ici