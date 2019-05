Intérêt Général : l’entreprise cosmétique Sisley avec Philippe D’Ordano

Sisley, une entreprise engagée.

Cette semaine dans Intérêt Général, Didier Meillerand reçoit Philippe D’Ornano, Président du directoire de Sisley, célèbre marque de cosmétiques et de produits de beauté distribuée dans le monde entier. Il est aussi le Président du METI, Mouvement des Entreprises de Tailles Intermédiaires, il s’engage pour le produire en France et maintenir l’emploi sur les territoires.

Dans cette émission Philippe D’Ordano évoque la stratégie RSE (responsabilité sociale d’entreprise) employée chez Sisley, de la fondation qui permet son maintien et l’importance du bien-être d’un salarié. D’autre part, la fondation Sisley est mécène fondateur du Psychodon.

La maladie psychique rappelons-le, concerne plus de 12 millions de Français. La grande soirée du Psychodon à l’Olympia aura lieu le 12 juin à 20h30 et sera diffusée le 22 juin à 21 h sur les chaînes de Télévisions du réseau VIA.

Retrouvez l’émission dimanche à 15h15, mardi à 21h05 et jeudi à 13h30 sur Demain TV.