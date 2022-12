Pour ceux qui n’ont pas pu voir Ali Tazi, associé fondateur chez Tree Partners Advisory au micro de Jerome Libeskind sur Demain TV. Séance de rattrapage. ​

Tree Partners Advisory est un cabinet d’expertise-comptable et de commissariat aux comptes. Après 2 ans d’existence, il compte une dizaine de collaborateur et environ 150 clients. Tree Partners Advisory se développe et recherche 5 collaborateurs. ​ Profils souhaités : DSCG avec deux à trois années d’expérience. Contact ici.