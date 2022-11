ICI ON RECRUTE avec Jérôme Lacour Conseil

Dans cette édition de Ici on recrute Jérôme Libeskind reçoit Jérôme Lacour Fondateur de Jérôme Lacour Conseil. il nous explique comment il aide les Managers et les dirigeants à ne plus avoir peur de prendre la parole en réunion devant collègues, confrères ou hiérarchie afin de pouvoir délivrer des messages de façon claire et pertinente (Conférences, séminaire, tour de table).



L’enjeu derrière tout ça est de pouvoir s’exprimer en y prenant du plaisir et être inspirant pour ses équipes. Jerome Lacour explique que ce n’est pas avec des techniques d’art oratoire, ni des techniques ou astuces sur la confiance en soi, et surtout pas avec des techniques de gestion du stress que vous y arriverez ! Pour lui, Il faut revenir à une seule source : VOUS et votre alignement.

Son prochain séminaire est prévu à Paris le 14 janvier prochain. Pendant une journée complète il va « décortiquer » tous les mécanismes internes qui font que vous perdez vos moyens…et tenter de répondre à la question : comment prendre la parole en tant que Manager en étant aligné avec soi-même (et en y prenant du plaisir !) (Et si vous souhaitez vous pré inscrire voici le lien : https://jeromelacourconseil.activehosted.com/f/5 ) Il reste encore quelques places.