En acoustique avec Cédric- Tri Nguyen

Dans cette édition de En Acoustique, on vous propose de découvrir la cithare vietnamienne avec l »artiste Tri Nguyen.

Avant de jouer de la cithare vietnamienne, Tri Nguyen étudie le piano au Vietnam avec des professeurs formés en France. Né dans une famille aristocratique du sud du pays, son éducation se fait au rythme de l’art et des traditions. Poussé par ses parents, il étudie également la cithare vietnamienne dès son plus jeune âge.

Après plusieurs représentations au Vietnam, aux Etats-Unis et en Europe, l’artiste sort son premier album « Consonnances » en 2014. Toutes les musiques sont un pur mélange entre tradition et modernité. Son deuxième album « Beyond borders » est sorti en février 2017. Ce dernier a d’ailleurs été nominé aux Grammy Awards 2018 dans la catégorie Best World Music album.