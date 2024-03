Great Place To Work : Les attentes des salariés français en 2024

L’émission Le Journal de l’Emploi, animée par Jérôme Joinet, a récemment mis en lumière les résultats d’une enquête menée par Great Place To Work. Référence mondiale de la qualité de vie au travail. Tiphaine Galliez, directrice conseil chez Great Place To Work, a apporté son expertise sur le plateau pour discuter des conclusions de cette étude intitulée « Great Insights : les attentes des salariés français en 2024 ».

Au cœur de cette enquête se trouvent les voix de 4000 actifs français, sondés pour comprendre leurs aspirations, préoccupations et ainsi que leurs attentes face à un paysage professionnel en constante évolution. Les résultats révèlent un tableau complexe et dynamique des défis et des désirs des travailleurs français pour l’année 2024.

Les attentes essentielles en 2024 :

Transition écologique : La conscience environnementale s’affirme comme une priorité croissante. Les travailleurs français expriment un désir accru de voir leurs employeurs s’engager activement dans la transition écologique. Intelligence artificielle : L’avènement de l’IA suscite à la fois fascination et appréhension. Alors que ses implications se font sentir dans divers secteurs. Seuls 21% des salariés français se sentent pleinement confiants dans leur maîtrise de cette technologie émergente. Conséquences des problématiques économiques : L’inflation et d’autres problèmes économiques pèsent sur l’esprit des travailleurs. Santé mentale : La santé mentale est devenue une préoccupation majeure. Les travailleurs réclament des politiques et des ressources qui favorisent un environnement de travail sain et équilibré. Vieillissement de la population et condition de travail des seniors : Avec le vieillissement de la population active. Les enjeux liés à la condition de travail des seniors se font plus pressants. Les travailleurs plus âgés aspirent à un soutien adéquat et à des politiques inclusives qui reconnaissent leur contribution continue. Tension entre préoccupations individuelles et besoin de faire collective : Les travailleurs naviguent dans un délicat équilibre entre leurs préoccupations individuelles. Ainsi que leur désir de contribuer à une vision collective au sein de leurs entreprises.

La Flexibilité au cœur des préoccupations :

Un aspect notable des conclusions de l’enquête réside dans l’appel massif des travailleurs français en faveur de la semaine de 4 jours. Donc avec 73% des sondés exprimant un vif intérêt pour cette initiative, il est clair que la flexibilité et l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle sont des priorités absolues.

