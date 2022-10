Vous avez dit EFOP! : la reconversion professionnelle

Plus de 90% des Français ont déjà songé à faire une reconversion professionnelle. La crise et les transformations des métiers encouragent ce phénomène de société qui touche tous les âges et vient perturber les traditionnelles carrières linéaires… 500.000 personnes ont quitté leur emploi en France sur le premier trimestre 2022 pour suivre une reconversion professionnelle et entre 2016 et 2021, 1 actif sur 4 a entrepris une reconversion professionnelle!

Quels sont les dispositifs et les leviers à activer pour mieux accompagner ces transitions professionnelles ?

Vous avez Dit EFOP! les invités

Vous saurez tout dans cette édition de VOUS AVEZ DIT EFOP! avec en invités:

Carine Seiler, Haut-commissaire aux Compétences

Audrey Pérocheau, Directrice du développement des compétences dans les territoires à la Direction générale de Pôle emploi

Stéphane Maas, Directeur de Transitions Pro Île-de-France

Bernard Barbier, Directeur de Défi Métiers.

