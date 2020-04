Un projet de winetruck

Eugénie Delobel est lauréate du concours « Ose Entreprendre » by Kangae. Sur le modèle des foodtrucks, elle a envie de créer un winetruck. Elle proposera alors sur les marchés et les événements des dégustations et des ventes de vins. Elle en est encore au stade de l’idée. Mais grâce à l’accompagnement de sa mission locale et du groupement de créateurs, son idée avance. Elle étudie actuellement la question du financement pour acheter le camion et les stocks.

Kangae un site pour jeunes entrepreneurs

Si vous avez entre 15 et 25 ans, si vous avez des envies, des idées, des projets, rendez-vous sur kangae.fr. Kangae c’est le site qui donne aux jeunes de 15 à 25 ans le goût de se lancer. Et donc, si comme Eugénie, vous avez un projet, alors rendez-vous sur kangae pour bénéficier des conseils et des témoignages de jeunes entrepreneurs et d’experts. Vous pouvez aussi retrouver l’ensemble des témoignages des invités sur « T’inquiète… je gère »