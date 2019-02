Tekkit.io: la bonne adresse du jour

Tekkit.io un réseau social professionnel dédié au métiers d’IT et de l’ingénierie

Suzy Aboulkheir, talent acquisition specialist de tekkit.io est l’invitée du journal de l’emploi.

Elle nous présente ce réseau social professionnel affinitaire dédié au monde des technologies de l’information et de l’ingénierie. Une bonne adresse pour tous ceux qui veulent trouver un emploi. Les offres proposées sont très diversifiées: Data Scientist, Développeur JAVA, chef de projet, chef de produit, consultant SEO etc.

On y trouve des centaines d’offres d’emploi mises à jour en permanence.

Mais au-delà de la mise en relation sur les réseaux sociaux ils organisent régulièrement des soirées ou afterwork recrutement. Des événements où des entreprises qui recrutent viennent à la rencontre des membres du réseau préalablement invités.