Tambour Battant, le numérique : nouveaux usages, nouvelles interrogations

Tambour Battant: le numérique en questions et en livres

Dans cette nouvelle édition de Tambour Battant Antoine Spire et Hélène Mathieu vous propose de plonger dans l’univers du numérique a transformé nos modes de vie et nos sociétés. Avec leurs invités ils en définissent tous les nouveaux usages et surtout ils explorent toutes ces nouvelles interrogations que le numérique suscite.

L’émission vous propose, en première partie un entretien avec :

–Sylvain FORGE, expert en cyber sécurité, auteur de « Sauve la » (Éd. livre de poche) où l’auteur interroge la mémoire numérique d’un passé disparu.

et

– Anne Marie KERMARREC, professeur à l’école polytechnique de Lausanne , auteure de « numérique : comptez avec les femmes »

Ensuite la séquence « le gril » de l’émission vous propose un échange entre :

–François HENRY, chercheur à l’IRCAM ( Lille) , auteur de » la start up Nation au temps de l’écologie » (Éd. du cerf).

contre

Guillaume PITRON, journaliste et documentariste, auteur de « l’enfer numérique » (Éd.les liens qui libèrent)

Ils tentent de répondre au questions suivantes: Quel est le coût environnemental d’internet? Quels investissements matériels se cachent derrière nos ordinateurs ?

Pour conclure cette émission le Grand témoin est:

–Gérard BERRY, professeur au collège de France, auteur de « L’hyper puissance de l’informatique » (Éd. Odile Jacob). Dont l’ouvrage démontrer que les algorithmes auxquels nous faisons confiance pour interroger Google fonctionnent sur des critères qui nous échappent.