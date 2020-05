Sous la cloche du confinement, avec Christian Clot (E4)

Christian Clot revient pour nous donner conseils et histoires, sous la cloche du confinement. Un confinement qui dure aujourd’hui depuis plus de quarante jours. Et pour accompagner cette période de crise, Christian Clot nous invite aujourd’hui à découvrir une histoire… Celle d’Aron Ralston, ce jeune américain de 27 ans, grand aventurier et alpiniste. Une histoire qui a inspiré livre et film. Comme le long métrage « 127 heures », réalisé par Danny Boyle et où James Franco incarnait le rôle d’Aron Ralston.

Autour de ce quatrième épisode, Christian Clot pose la question du changement. Corollaire d’une période post-crise. A quel changement faut-il assister ou à quoi faut-il même renoncer pour sortir de cette crise ? Que sommes nous prêts à laisser derrière nous pour pouvoir construire demain ? Une histoire qui amène, une fois de plus, à une réflexion sur les conséquences de cette crise sanitaire. Ou comment ce confinement va aussi être synonyme de changements.

