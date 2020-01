Les neurosciences au service des entreprises

L’émergence de nouvelles formes de travail

Télétravail, open space, hyperconnexion… Ces notions se développent depuis plusieurs années au sein des entreprises et font émerger de nouvelles façons de travailler. Être davantage productif, repenser les relations entre collaborateurs pour plus de rentabilité… Si les intentions sont bonnes, sont-elles réellement efficaces ? Ainsi, face à l’intensification des flux d’information et d’interaction sommes-nous réellement plus concentrés, plus motivés… Plus productifs ? Gaëtan de Lavilléon, co-fondateur et CEO de Cog’X, un cabinet spécialisé dans le conseil en sciences cognitives, nous éclaire sur les apports et risques de ces évolutions.

Favoriser le bien-être au travail avec les neurosciences

Ainsi, les travaux menés par le cabinet de conseil Cog’X ont fait émerger des solutions pour les entreprises. En effet, limiter l’hyperconnexion, favoriser les pauses, surtout en télétravail… Autant de conseils pour prévenir les risques d’une surcharge cognitive et ainsi favoriser le bonheur au travail. Quand les neurosciences se mettent au service des entreprises. C’est à découvrir dans le Journal de l’Emploi avec Gaëtan de Lavilléon.