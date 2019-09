Les Entreprises Éphémères pour l’Emploi

Une innovation sociale en faveur de l’emploi

Depuis 2017, le spécialiste des ressources humaines BPI Group essaime des entreprises éphémères partout en France pour faciliter l’accès à l’emploi. Une entreprise éphémère, qu’est-ce que c’est ? Cette innovation sociale vise à monter une entreprise le temps de 7 semaines pour aider à trouver un emploi. 50 personnes en recherche d’emploi vont s’associer au sein de cette entreprise éphémère et démarcher d’autres entreprises pour trouver les annonces « cachées » du marché. Sandrine Gineste, cheffe du projet « Entreprises Ephémères pour l’Emploi » nous explique ce nouveau concept dans le Journal de l’Emploi.

Un programme qui fonctionne

Depuis la création du projet c’est 10 entreprises éphémères qui ont vu le jour. Le bilan prouve une réussite du projet. En effet, en moyenne, un tiers de demandeurs d’emploi trouve un poste à l’issue des 7 semaines. Et plus de 60% en moyenne dans les mois qui suivent. Et pour continuer sur cette lancée, une nouvelle entreprise verra le jour le 17 septembre à Nanterre. Plus d’informations sur le site internet www.entreprises-ephemères.fr et dans ce nouveau numéro du Journal de l’Emploi.