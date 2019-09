L’emploi des plus de 45 ans avec le CBE Sud 94

Le sud val-de-marnais : un vivier pour l’emploi

Pour ce nouveau numéro le Journal de l’Emploi reçoit Daniel Pigeon-Angelini, directeur du CBE-Sud 94. Ce Comité de Bassin d’Emploi réunit 6 villes du sud-ouest francilien. L’objectif ? Accompagner et développer l’emploi dans la région. En effet, le sud val-de-marnais regorge d’activités économiques comme le marché de Rungis ou la zone ICADE. Ainsi, fort de cette activité économique, le CBE Sud 94 a voulu également valoriser l’emploi des plus de 45 ans en y instaurant le Label Emploi 45+.

Un label pour les jeunes de plus de 45 ans

La formation de ce label est partie d’un constat simple. Aujourd’hui, sur 10 demandeurs d’emploi 4 ont plus de 45 ans, soit 40% des demandeurs. C’est pour palier à ce problème qu’à été mis en place en mars 2019 le Label Emploi 45+. Lancé à titre expérimental dans les 6 villes que composent le CBE Sud 94, il s’agit du premier dispositif en faveur de l’emploi des plus de 45 ans. Sa mission est d’identifier et valoriser les entreprises ouvertes aux recrutements des plus de 45 ans. Plusieurs entreprises de différents secteurs s’y retrouvent : du BTP en allant au secteur des transports, des petites structures de Rungis en passant par une pépinière à Start-up… Il s’agit de changer les mentalités et d’y intégrer des actions pour mobiliser le management autour de cette question.

Le Journal de l’Emploi consacré au Label Emploi 45+, c’est à découvrir sur Demain !