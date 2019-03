Isagri recrute: des offres d’emploi à la clé

Isagri: développement technologique dans le secteur de l’agriculture

L’agriculture est un secteur qui se développe grâce aux nouvelles technologies et à son informatisation. Il y a donc des offres d’emploi et des entreprises qui recrutent comme Isagri, une société qui conçoit, développe et installe des logiciels pour le secteur de l’agriculture. Pour son développement, l’entreprise prévoit la création de 150 nouveaux emplois.

Dans cette édition du Journal de l’emploi, nous recevons:

François Louarn, responsable recrutement et carrières. Il nous présente l’entreprise ainsi que les offres d’emploi disponibles.

Retrouvez toutes les offres sur le site dédié.