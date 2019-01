Intérêt Général – Handicap International France

Handicap International France – 37 ans d’engagement



Cette semaine dans Intérêt général, Didier Meillerand vous propose de découvrir Handicap International, cette ONG créée en 1382 est engagée en faveur de l’aide aux handicapés dans plusieurs situations : la réadaptation, la réinsertion, la prévention, la défense des droits, le déminage humanitaire et l’urgence.

Dans ce numéro, Didier Meillerand vous propose de rencontrer :

–Xavier du Crest, directeur général de Handicap International

Handicap International une ONG au service de l’intérêt général

Cette ONG a été classée 8ème meilleure ONG au monde en termes d’impact selon le classement 2017 fait par l’organisme NGO Advisor. Handicap International c’est aujourd’hui 3500 salariés dans le monde, une Fédération et 8 Associations nationales situées dans plusieurs pays. Grâce à elle, 197 000 personnes ont été aidées dans l’urgence lors de crises humanitaires graves. Accompagnée par ses partenaires, Handicap International permet non seulement d’aider les victimes de crises humanitaires mais accompagnent également les personnes en situation de handicap et les personnes vulnérables, en France comme à l’étranger, dans leur quotidien. Ainsi, 341 000 personnes sont en en voie d’insertion professionnelle ou scolaire grâce à l’ONG. Grâce à leur relais de bénévoles et à leurs évènements, l’ONG perpétue ses actions afin d’aider le plus de personnes possible.

Handicap International des actions en France

Au delà des mobilisations et évènements de sensibilisation que l’association organise comme la Pyramide des Chaussures ou Sport Ensemble, l’ONG agit également en France. Elle a lancé la plateforme HIZY en 2017. Une plateforme de service pour accompagner les personnes ayant des besoins spécialisés. Cette nouvelle plateforme propose ainsi des conseils pratiques de la vie quotidienne pour les personnes vulnérables (personnes âgées), celles atteintes d’une invalidité temporaire ou d’une maladie grave.