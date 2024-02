Horizons associÃ©s: une entreprise Ã©phÃ©mÃ¨re au service de l’emploi des SÃ©niors

Horizons associés: une entreprise éphémère au service de l’emploi des Séniors

Agnès Adex associée de l’entreprise éphémère « Horizon Associés » est l’invitée de cette édition du Journal de l’emploi. Elle nous présente les grands principes de fonctionnement d’une entreprise éphémères et de leur utilité pour retrouver un emploi, notamment quand on est sénior.

Les Entreprises Ephémères

L’entreprise éphémère est un dispositif qui a vu le jour en 2013. C’est un dispositif innovant qui propose une expérience collective pour retrouver un emploi. Parce que la recherche d’emploi est un job à temps plein, plutôt que de le faire seul, de manière isolée, l’entreprise éphémère permet de réunir des demandeurs d’emploi pour travailler en équipe et démarcher des entreprises pour trouver des offres d’emploi. Généralement ce dispositif est ancré sur un bassin d’emploi et dure de 6 semaines à 3 mois.

Ce type de dispositif permet aux bénéficiaires (appelés associés) de reprendre un rythme quotidien d’entreprise, avec travail en équipe des responsabilité, etc. Devenir associé d’une entreprise éphémère est un vrai travail. Au sein de la structure, ils intègrent un service et travaillent quotidiennement sur les missions confiées ainsi que sur leurs propres recherches d’emploi.

Généralement les journées s’organisent en deux temps. Avec des matinées dédiées au job dating, où ils reçoivent des recruteurs et des dirigeants d’entreprise du bassin d’emploi local qui ont des postes à pourvoir. L’après-midi, les associés vont au-devant des entreprises locales grâce à de la prospection en face-à-face ou par téléphone.

Tout au long de la vie éphémère de l’entreprise, les associés s sont accompagnés par des coachs professionnels . Cette expérience leur permet de développer ou de renforcer certaines compétences clés.

Et ça marche ! En moyenne, 60 à 70 % des participants ont trouvé une solution positive dans les 6 mois après la fin du programme.

Les chiffres clés:

+ de 40 Entreprises Éphémères déjà créées depuis 2015 ;

+ de 1500 associés chercheurs d’emploi déjà accompagnés ;

+ de 4 000 offres d’emploi sur le marché caché de l’hexagone.

« Horizon Associés » une entrerpise ephémère à Rueil-Malmaison

Lancée le 28 novembre 2023 et opérationnelle jusqu’au 22 février 2024, Horizon associés est la 44ème Entreprise Éphémère qui rassemble des parcours d’expérience constitués de cadres de 45 ans et plus.

Elle est portée par différents partenaires (France Travail, L’APEC et des partenaires territoriaux). Chez Horizon Associés, ce sont 60, cadres 45 ans et plus, multi secteurs d’activité (commerce, marketing comm, IT, Finance, RH entre autres) disponibles immédiatement et sans frais pour les entreprises qui les recrutent.

L’entreprise est organisée en 4 pôles:

LE PÔLE COMMERCIAL: pour appeler et visiter les entreprises de la région afin de dénicher le marché caché de l’emploi.

LE PÔLE ÉVÉNEMENTIEL qui Organise des événements externes (table ronde, café talents…) et internes (cohésion d’équipe…).

LE PÔLE COMMUNICATION qui fait connaître l’Entreprise Éphémère auprès de la presse et du grand public. Mais qui s’occupe du relais des informations auprès des associés.

LE PÔLE RH qui accompagne les associés sur toute la chaîne durecrutement : projet pro, CV, entretien, prise de poste.

Horizon Associés propose aux entreprises de rencontrer ses associés dans le cadre d’un OPENJOB dans ses locaux de Rueil-Malmaison. L’entreprise se présente et fait part de ses besoins en recrutement. Des rencontres en format court, entre l’entreprise et les associés répondant aux besoins exposés, ont lieu immédiatement. En cas de matching, le processus de recrutement poursuit son cours… »

Horizon Associés propose aux décideurs des « Vis ma vie ». Devenez un Associé de l’entreprise éphémère le temps d’un instant : au sein du pôle commercial, et accompagné de leurs commerciaux, vous allez aider nos commerciaux à identifier dans votre propre réseau, des contacts pertinents que vous vous engagez à contacter pour eux dans un second temps, pour les convaincre de participer à leurs matinées OpenJob et ainsi rencontrer notre vivier d’experts…

Horizon Associés propose aux cabinets de recrutement, chasseur de tête des « Café talents », format court avec des associés pré sélectionnés en fonction des secteurs d’activité de prédilections du cabinet. Des rencontres avec 20 minutes environ pour la présentation du cabinet, puis un échange libre avec 10/12 associés en collectif pour conclure par un café one-to-one.

Pour contacter Horizon Associés

SI vous êtes une entreprise et que vous êtes intéressés par un des 60 talents de Horizon associés vous pouvez découvrir leur compétences sur https://www.horizon-associes.fr/ mais vous pouvez également les joindre directement:

Horizons associés

7 rue Henri Becquerel

92500 Rueil-Malmaison

Tél. : (+33) 9 86 87 01 01

presse.horizonsassocies@gmail.com

entreprises-92@entreprises-ephemeres.fr