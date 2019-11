Formez-vous aux métiers du design numérique avec l’ICAN

La France bonne élève des jeux vidéos

Terminé les mauvais clichés liés aux jeux vidéos. Depuis plusieurs années, de réels métiers voient le jour qu’ils soient dans la conception ou le jeu en lui-même. Un secteur qui regorge d’emploi et que nous avions mis à l’honneur dans le journal de l’emploi. Si aujourd’hui la région Île-de-France se place en tête des régions qui recrutent le plus dans ce secteur (60% des offres du marché), l’emploi tend à s’implanter sur l’ensemble du territoire. Et pour accéder à ces métiers, il faut pouvoir se former. Aujourd’hui de nombreuses écoles spécialisées voient le jour. Jean-Philippe Ourry, directeur de l’ICAN, est l’invité du journal de l’emploi.

ICAN : une école pour vous former

Ainsi, face à l’émergence de ces nouveaux métiers, l’ICAN propose des formations adaptées et professionnalisantes. L’animation ce n’est pas que le jeu vidéo mais aussi des courts métrages et même des bandes dessinées interactives. Accompagné de professionnels du secteur, l’ICAN vous formera à ces métiers en plein essor. L’ICAN, à découvrir dans le journal de l’emploi.