Exposition « Peinture à l’encre et esprit olympique »

Le Centre culturel de Chine à Paris et le Centre d’art et de culture maritime du Fonds global de sports nautiques Samaranch ont organisé du 1er au 5 août 2024 l’exposition « Beauté de la navigation – peinture à l’encre et esprit olympique » avec activités d’échange culturel sino-français.

Cette exposition proposée au Centre Events Paris, (75008) a été réalisé avec le soutien de la Fédération mondiale de voile, la Fondation Samaranch pour le développement des sports et Bentley Motors.

Elle a été organisée par le Centre culturel de Chine à Paris, le Comité d’étude de la peinture chinoise de la province Jiangsu et le Centre d’art et de culture maritime du Fonds global de sports nautiques Samaranch.

Avec en Organisateurs exécutifs le Centre Events Paris, Art Origine, la Société de diffusion culturelle Jiangsu Baoyi et en Co-organisateurs l’Académie de peinture Rongbaozhai et l’Association de l’industrie de la restauration du Jiangsu.