Et si on changeait notre manière de consommer avec Écotable

Écotable : « un besoin d’agir »

En France et dans le monde, le secteur de l’alimentation est l’uns des plus touchés par les changements climatiques. En effet, ces répercussions entraînent des problèmes de santé publique ainsi que de fortes pollutions. Ainsi, c’est pour inverser ces tendances qu’Écotable est né. Fanny Giansetto, docteure en droit, enseignante-chercheur spécialisée sur les questions du changement climatique et codéveloppeuse d’Écotable nous en parle.

Pour une restauration plus responsable

Aujourd’hui la restauration en France représente 5,6 milliards de repas par an. Et peu de restaurateurs et commerçants ont les moyens de prendre en compte les enjeux environnementaux et de santé publique. Aussi, Écotable est une plateforme de référencement de restaurants écoresponsables. Mais ce n’est pas tout ! Elle participe à la création d’un réseau d’acteurs engagés et assure également un accompagnement sur-mesure. Découvrez Écotable dans ce nouveau numéro de Si on changeait.